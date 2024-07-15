İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

Böylece İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dördüncü kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının ilk dakikalarında Nico Williams'ın golüyle İspanya 1-0 öne geçti.

73. dakikada Cole Palmer'ın ceza sahası dışından şutuyla İngiltere 1-1 beraberliği yakaladı.

İspanya 86. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle son dakikalara 2-1 önde girdi. İngiltere'nin son çabaları sonuçsuz kalınca İspanya şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

İspanya şimdiye kadar beş kez Avrupa finali oynadı; 1964, 2008 ve 2012'de olmak üzere üçünde kupayı kazanmayı başardı. Bu beşinci final maçını kazanarak Almanya'yla sürdürdüğü "kupayı en çok kazanan takım" statüsünü tek başına üstlendi.

-Namağlup İspanya

İspanya, B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la yaptığı maçlarda gol yemeden üçte üç yaparak lider çıktı. Son 16 turunda Gürcistan'ı ve çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı eledi.

Yarı finalde de turnuva öncesi favoriler arasında gösterilen Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, İngiltere’yi de finalde 2-1 yenerek kupaya yenilgi almadan ulaşmış oldu.