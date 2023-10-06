Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet olayıyla ilgili tutuklanan Eray Tolga Keçeli bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Begüm Bektaş, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde saat 16:00 raddelerinde, Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi Blok 30 No:43 adresinde ikamet etmekte olan, ayrılmış olduğu eski sevgilisi ile barışmak istediği gerekçesi ile kalmakta olduğu ikametgahının kapısının önüne giderek kapıyı zorladıktan sonra, “sen elbet buradan çıkacaksın , seni geberteceğim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidi ve genel rahatsızlık suçunu işlediğini söyledi.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 25 Aralık 2022 tarihinde aynı müştekiye karşı "Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp' suçlarını işlediğini ve bu suçlardan teminata bağlandığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının aynı şahsa karşı birçok kez suç işlediğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının serbest kalması halinde benzer suçlar işleyebileceğini belirterek, 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.