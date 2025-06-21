İskele’de kendisine zarar vereceğini düşündüğü eşini sağ omuzu ile kolundan bıçakla yaralayan O.D.(K-55) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün 22.00 sıralarında eve girmeye çalışırken, kapı önünde yaralanan A.D (E-44) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Girne'de darp...

Girne’de tartışırlarken A.B.’nin (E-27) yüzüne yumruk vurarak onu ciddi şekilde darp eden, sol göz çevresindeki kemik ve elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olan Y.K.(E-22) tutuklandı. Olay dün 18.00 sıralarında Altındal Sokak’ta yaşandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.