Polis açıklamasına göre, Girne - Tatlısu ana yolunun 28-29. km'leri arasında, KD 869 plakalı salon aracıyla Tatlısu istikametine doğru seyreden Refika Kavalcı (K-62), karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun güney kısmındaki Atatürk Caddesine dikkatsizce dönüşe geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen İskele'de sakin Ukrayna vatandaşı Oleksandr Aksonov (E-30) yönetimindeki 6H 7957 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun güney kısmından dışarıya çıkıp konteynere ve demir korkuluklara çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Aksonov, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında, KD 869 plakalı araç sürücüsü Refika Kavalcı tutuklandı.