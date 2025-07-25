Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle saat 15.00 sıralarında söndürüldü

Esentepe-Karaağaç bölgesinde bugün yüksek gerilim hatlarının ağaçlara temasından çıktığı düşünülen yangına 29 muhtelif cinste araçla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle saat 15.00 sıralarında söndürüldü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ve Güvenlik Kuvvetleri’nden verilen bilgiye göre, yangına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerler, İtfaiye ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı ekipler, Çatalköy-Esentpe Belediyesi ve bölge halkı tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin özverili ve etkin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 12 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangında, 80 çam ağacı, 53 harup (keçi boynuzu) ağacı ve 10 zeytin ağacı tahrip oldu.

Yangına, Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve GKK ile KTBK’dan toplam 29 muhtelif cinste araç ile müdahale edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi, yangına zamanında ve etkili biçimde müdahale eden tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Özellikle yüksek sıcaklık ve düşük nemin etkili olduğu dönemlerde bu tür olayların önlenebilmesi için vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.