Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Dipkarpaz Milli Parkı’nda karavanlardan kaynaklanan çevre kirliliği sorununun büyüdüğünü belirtti.

Yazılı açıklama yapan Çebi, bölgeye karavanlarıyla giderek tatil yapan bazı kişilerin kirlilik yarattığını, sahillerde haftalarca kalarak tüm çöplerini çevreye attıklarını belirtti.

Sahiller Yasası’na aykırı olmasına rağmen yetkilileri bu duruma müdahale etmediğini savunan Çebi, kontrolsüz karavan kamplarına yönelik çözüm üretilmesini talep etti.

Çebi, “Alanlar belirlenmeli, atık sistemleri kurulmalı, yasalar uygulanmalıdır. Doğa herkesindir ama korumak hepimizin görevidir. Bu güzelim ormanları, sahilleri, doğayı koruyalım. Dipkarpaz çöplüğe dönüşmesin. Yarın değil, bugün harekete geçelim.” ifadelerini kullandı.