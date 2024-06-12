Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında ara kararların açıklanmasının ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yaparak, kararı değerlendirdi.

Hasan Esendağlı, mahkemenin ara kararları açıklayarak, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrollerinin devamına karar verdiğini söyledi.

Bilirkişi raporu dosyaya girmediği için mahkemenin raporun beklenmesine karar verdiğini ifade eden Esendağlı, bilirkişi raporunun hayati öneme haiz olduğunu vurguladı.

-Karakaya’dan Ahmet Bozkurt’a… “Evet, katilsiniz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise, mahkemede katil olmadığını söyleyen Ahmet Bozkurt’a seslenerek, şunları söyledi:

“Evet, katilsiniz. 22 Ekim’de 9 Eylül Üniversitesi’nin raporlarıyla her şeyi size göstereceğiz. Masum değilsin Ahmet Bozkurt. Kamu görevlilerinden herkes de en ağır cezayı alacaktır. İstediğiniz kadar yalan söyleyin hiç bir işe yaramayacak. 72 canı öldürdünüz hepiniz cezanızı çekeceksiniz.”

CHP’li bazı milletvekilleri de mahkemeye gelerek, ailelere destek belirtti.