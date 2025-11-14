Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin, demokratik kurumlarıyla, halk iradesine dayalı yapısıyla ve garantör Anavatan Türkiye’nin her alandaki güçlü desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürümekte olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli kazanımı olan devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku, onur ve gururla kutlamaktayız.

Halkımızın demokratik iradesiyle şekillenen devlet yapımızı güçlendirmeye; uluslararası alanda hak ettiğimiz statüye kavuşmak için kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte, Anavatan Türkiye’nin desteği bizler için hayati öneme sahiptir.

KKTC, demokratik kurumlarıyla, halk iradesine dayalı yapısıyla ve garantörümüz Anavatan Türkiye’nin her alandaki güçlü desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve kararlılıkla milli davamızı savunmaya; egemen eşit bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınma yolundaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetimin 42. yılını gururla kutlarken, bizlere bu yolu açan, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş başta olmak üzere, bu kutsal yolda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize ve fedakar halkımıza en derin şükranlarımı sunuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun.”