Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı münasebetiyle Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bakü’de temaslarda bulundu.



Ziyaret çerçevesinde Ertuğruloğlu, KKTC Bakü Temsilciliğini ziyaret ederek, Temsilcilikte Azerbaycan medyasından Bayraqdar Media ve True News Service (TNS) haber ajanslarına mülakat vererek, Real TV televizyon kanalının sorularını yanıtladı.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Ertuğruloğlu’nu Temsilcilikte ziyaret ederek Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili Ertuğruloğlu’ndan bilgi alarak KKTC-Azerbaycan ilişkileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, Bakü ziyareti çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile de bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Umummilli Lider Haydar Aliyev’in Fahri Hıyaban’daki anıt mezarını ziyaret ederek çiçek bırakan Ertuğruloğlu daha sonra Azerbaycan ve Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Bakan Ertuğruloğlu, 10 Ekim 2023 tarihinde Şuşa şehrinde düzenlenecek EİT 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak.



Azerbaycan ziyareti süresince Ertuğruloğlu’na Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakanlık İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram, Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Müjde İnançoğlu ve Üçüncü Sekreteri Mayda Dorak eşlik ediyor.