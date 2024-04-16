Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, "artan yabancı ve spekülatif talebin ülkede plansız bir inşaat patlamasına neden olduğu" görüşünü ifade ederek, 2000’li yılların başından beri bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüksek miktarda sermaye biriktirdiğini belirtti.

Verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen “Konut Bir Haktır” etkinliğinde konuşan Ersoy, özel sektörde sendika olmayışından faydalanan inşaat şirketlerinin, "örgütsüz ve güvencesiz işçileri ağır şartlarda çalıştırdığını" söyledi.

Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun; servet vergisi, sosyal konut yapımı için inşaat ve emlak şirketlerinin vergilendirilmesi, bir evi olandan emlak vergisi alınmaması, dövizle yapılan kira sözleşmelerinin yasaklanması, kiralara bölgesel sınır konulması ve metrekareye göre tavan fiyat belirlenmesi gibi talepleri olduğunu da aktardı.