Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) düzenlediği “Krizden Ortak Akılla Çıkış Çalışması” etkinliğinde konuştu.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, konuşmasında AKSA sözleşmesinin derhal feshedilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, Kalecik’teki santralin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kıb-Tek’in özerkleşmesi, hesap verebilir, kamucu anlayışla yönetilmesi gerektiğini de belirten Umut Ersoy, “Bu yaşananlar akla, mantığa aykırı. Eğri oturup doğru konuşmanın zamanı geldi. Hikaye, AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesinden başlamalı” dedi.

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