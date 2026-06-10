Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nda 200 Gün” başlıklı basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısı yarın saat 09.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erhürman, 24 Ekim 2025’te yemin ederek göreve resmen başlamıştı.
Oymen: “Gıda güvenliği ihmal kaldırmaz. Caydırıcı yaptırımlar tercih değil, zorunluluktur.”
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Erhürman, göreve geldikten sonraki ilk üç aylık faaliyetlerini 2 Şubat 2026’da “Cumhurbaşkanlığında 100 Gün” başlıklı toplantıyla kamuoyuna aktarmıştı.