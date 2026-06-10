Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya Barçın Yinanç, Levent Kutay, Rasıh Reşat, Yıldız Yazıcıoğlu ve Yusuf Kanlı katıldı. İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Basın Yayın Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı eşlik etti.

Toplantıda İncirli, CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonu, politika öncelikleri ve ülke gündemine dair değerlendirmelerini paylaştı; ekonomik kriz, erken genel seçim tartışmaları, kamu kurumlarının güçlendirilmesi, toplumsal uzlaşı ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

İncirli, ülkede yaşanan ekonomik ve yönetsel sorunların temelinde kötü yönetim anlayışının bulunduğunu ileri sürerek, CTP’nin mali disiplini sağlayacak, kurumsal yapıyı güçlendirecek ve topluma güven verecek bir yönetim anlayışıyla göreve hazır olduğunu ifade etti.

- “Kamu kurumların kapasitesinin artırılması önceliklerimiz arasında”

CTP’nin yalnızca seçimlere hazırlanan bir parti değil, ülkenin sorunlarına yönelik çözüm önerileri üreten ve hükümete hazırlanan bir siyasi yapı olduğunu vurgulayan İncirli, kamu kurumlarının kapasitesinin artırılması, liyakatin yeniden tesis edilmesi ve yolsuzlukla mücadelede kararlı adımlar atılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

İncirli, toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde hareket edeceklerini kaydederek, çalıştaylar ve sektör buluşmalarıyla farklı kesimlerin görüşlerini dinlediklerini söyledi. CTP’nin öncelikleri arasında kamu yönetimini güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu da söyleyen İncirli, güçlü kurumların ülkenin uluslararası alandaki varlığı ve geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti.

- Basın özgürlüğü, Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler

Gazetecilerin soruları üzerine son dönemde tartışma konusu olan yasal düzenlemeler ve basın özgürlüğüne de değinen İncirli, ifade özgürlüğü ve haber alma hakkının demokratik toplumların temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı.

İncirli, toplumun bilgiye erişim hakkını koruyan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yaklaşımın önemine işaret ederek, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkileri de değerlendirildiği toplantıda İncirli, Türkiye ile ilişkilerin kurumsal, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı bir zeminde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Kıbrıslı Türklerin iradesinin her koşulda esas alınmasının önemine vurgu yaptı.

- “Demokrasi, hukuk devleti ile temel hak ve özgürlükler CTP’nin siyasal duruşunun temel unsurları”

Demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklerin CTP’nin siyasal duruşunun temel unsurları olduğunu ifade eden İncirli, iç politikada ve dış ilişkilerde etkin, öngörülebilir ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

İncirli, CTP’nin son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok yüksek bir oran ile ortaya konan siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm iradesine dayalı siyasal duruşunu hatırlatarak, iki toplumun geleceğine ilişkin kalıcı ve adil barışa ulaşmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yol haritasını desteklediklerini ve girişimlerin Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkarak yapıldığını söyleyen İncirli, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettikleri yeri güven içinde almasının önemini vurguladı.

Görüşme, fikir alışverişi ve güncel gelişmelerin değerlendirilmesiyle sona erdi.