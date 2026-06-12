Güzelyurt Belediyesi tarafından bu yıl 48’incisi düzenlenecek olan Güzelyurt Portakal Festivali, 15-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, narenciye üretimini tanıtmayı, üreticilerin emeğini görünür kılmayı ve Güzelyurt’un kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan festivalde, konserler, çocuk etkinlikleri, spor organizasyonları ve halk dansları gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Festival, 15 Haziran Pazartesi günü Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Kent merkezinden Festival Parkı’na kadar devam edecek yürüyüşün ardından resmi açılış saat 20.30’da Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Açılış sonrası saat 21.00’de Festival Parkı’nda halk dansları gösterisi sunulacak ve saat 21.30’da Amfi Tiyatro’da Bahar Esintileri Sanat Derneği konser verecek.

Festivalin ikinci gününde çocuklar için Çocuk Şenliği düzenlenecek ve gün sonunda ise saat 21.30’da Baran Mengüç, Amfi Tiyatro’da sahneye çıkacak.

17 Haziran Çarşamba günü çarşı merkezinde gün boyunca indirim etkinlikleri yapılacak ve saat 20.00’de Festival Parkında Grup Argasti, saat 21.30’da Buray ise Kapalı Çarşı Meydanı’nda konser verecek.

Tavla turnuvası düzenlenecek olan 18 Haziran Perşembe günü ise akşam saatlerinde Amfi Tiyatro’da yerli sanatçıların sahne alacağı konser gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 19 Haziran Cuma günü Leman Sam, 20 Haziran Cumartesi günü ise Eli Türkoğlu ve Eren Can, Amfi Tiyatro’da konser verecek.

Festivalin kapanışı ise 21 Haziran Pazar günü Mustafa Ceceli’nin, kapanış konseriyle gerçekleşecek.