Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette derin bir yoksullaşma yaşandığına işaret ederek, “Biz, bunca yıldır verdiğimiz varoluş mücadelesini, birileri gelsin de bu memleketi yolsuzlukla, yoksullukla anılan bir yere çevirsin diye vermedik.” dedi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman Kıbrıs Türk Emekliler Derneğini ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Erhürman’a, milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat eşlik etti.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği bünyesinde açılan “60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezini” de ziyaret eden Erhüman, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezinde emeklilerle bir araya gelen Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, ülkedeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yaptığı konuşmada, “Bu halkın gailesini çekmeyenlere, artık net bir cevap vermemiz lazım” diyen Erhürman, bu zihniyetin, ülkede yeri olmadığını söyledi.

Gençlerin, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini ifade eden Erhürman, umudun yitirilmemesi çağrısında bulunarak, ülkenin hep birlikte yönetileceği mesajı verdi.