Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Çiftçi’nin resmi ziyaretleri kapsamındaki kabulde, hediye teatisi de yapıldı.



KKTC’ye dün akşam saatlerinde gelen Bakan Çiftçi, programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Çiftçi ayrıca, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile gün içerisinde bir araya gelecek.

Çiftçi'nin, ziyaret kapsamında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.