Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konetralı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da yer aldı.

Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Mert ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Türkçe Sözlüğü’nün son baskını takdim etti.