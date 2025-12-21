Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs Türkü’nün hafızası ve Kıbrıs Türk basınının en önemli dayanaklarından biri olduğunu vurguladı. Erhürman, Ajans’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk Ajansı Kıbrıs’ın 52’nci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum” dedi.

Erhürman mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak ve doğru bilgiyi toplumla buluşturmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs, yarım asrı aşkın süredir halkımızın hafızası ve basınımızın en önemli dayanaklarından biri olmuştur.

TAK’ın kuruluşunda emeği geçenleri minnetle anıyor; geçmişten bugüne ajansa hizmet eden tüm çalışanları ve yöneticileri kutluyorum.

Bugün de özveriyle çalışan tüm TAK emekçilerine ve yönetim kadrosuna başarılarla dolu yıllar diliyorum.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın nice yıllar boyunca Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın 52’nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”