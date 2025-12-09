Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şu an için Güney’de 'kapakların açılması' risk bulunmadığını belirtti.

Erhürman, yaptığı açıklamada, “Güney ile temas halindeyiz. Yetkili makamlardan aldığımız bilgiye göre şu an itibarıyla güneydeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 10 civarında. Kuzeye yakın olan barajlarda bu oran yüzde 5'in altında” ifadelerini kullandı.

Şu an itibarıyla Güney’de kapakların açılması riski bulunmadığının bildirildiğini kaydeden Erhürman gelişmeler konusunda temasta olmaya devam edeceklerini aktardı.