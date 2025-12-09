Çavuş: “Tüm ekiplerimizle sahadayız, önceliğimiz yurttaşlarımızın can güvenliği”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlığa bağlı Su İşleri Dairesi ekiplerinin gece yarısından bu yana sel riskine karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmeye de yer verilerek, ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışların en fazla hissedildiği Gönyeli ve çevresinde, Su İşleri Dairesi ekiplerinin, dün gece yarısından itibaren sahada aktif görev yaptığı belirtildi.

Özellikle Geçitköy bölgesinde oluşabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla dere yatakları, gölet hatları ve kritik geçiş noktalarında hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin, gece boyunca Gönyeli Göleti, Kanlıköy Göleti, Sınırüstü Göleti, Yuvacık Göleti, ayrıca Nergisli mevkii, Mevlevi mevkii ile Kukla Barajı çevresinde kapsamlı kontroller yaparak olası taşkın riskine karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Açıklamada, kritik su hatlarında biriken malzemelerin temizlendiği, su akışını engelleyebilecek noktaların açıldığı ve riskli bölgelerde acil müdahale planlarının hazır hale getirildiği belirtildi.

Sabah saatlerinde Gönyeli Belediyesi ile doğal afet koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, afet yönetimi, riskli alanlar ve yapılacak yeni müdahalelerin ayrıntılı olarak ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan sel felaketinin ardından Gönyeli Belediyesi bünyesinde Kriz Masası oluşturularak tüm birimlerin üst düzey alarm durumuna geçirildiği vurgulandı.

-Çavuş: "Tüm riskli mevkilerimizde gerekli kontroller yapılmış, olası taşkınlara karşı her türlü tedbir alınmıştır"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün geceden itibaren tüm ekiplerimiz sahadadır. Su İşleri Dairesi personelimiz, belediyeler ve ilgili kurumlarla birlikte sel ve taşkın riskini minimize etmek adına koordineli şekilde çalışmaktadır. Önceliğimiz yurttaşlarımızın can güvenliğidir.” dedi.

Göletlerde ve dere hatlarında yürütülen kontrollerin tamamlandığını belirten Çavuş, alınan tedbirlerin aralıksız sürdüğünü ve sahadaki çalışmaların kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Çavuş, “Gönyeli, Kanlıköy, Sınırüstü, Yuvacık göletleri ile Kukla Barajı ve tüm riskli mevkilerimizde gerekli kontroller yapılmış, olası taşkınlara karşı her türlü tedbir alınmıştır.” ifadelerini kullandı.