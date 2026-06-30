Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Teşkilatı’nın varlığının toplumda büyük bir güven kaynağı olduğunu; anketlerde en güvenilen ve hizmetlerinden memnun olunan kurumlar arasında Polis Teşkilatı’nın ön sırada yer aldığını söyledi.

Erhürman, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre ziyarette, Polis Genel Müdür Yardımcısı Gökay Karagil de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Polis Teşkilatı’nın varlığının toplumda büyük bir güven kaynağı olduğunu belirtti. Anketlerde en çok güvenilen ve hizmetlerinden en çok memnun olunan kurumlar arasında Polis Teşkilatı’nın ön sırada yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, teşkilatın köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Gerek personel açısından gerek mevzuat düzenlemeleri açısından ihtiyaçlar devam etmektedir. Ama eksikliklere rağmen ülkede genel olarak güvenliğin, huzurun sağlanması noktasında gerçekten halkın genelinden memnuniyetle karşılanan bir hizmet yürütülmektedir. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız" dedi ve Polis Teşkilatı’nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı.