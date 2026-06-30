Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yeni nesil bayrak taşıyıcı milli hava yolu projesinin, ülkenin öncelikli stratejik hedeflerinden biri olması gerektiğini söyledi.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, hava ulaşımının ada ülkesi olan KKTC için ekonomik yaşamın, eğitimin, turizmin, sağlığın, ticaretin ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Vatandaşların yüksek uçak bileti fiyatları nedeniyle önemli bir ekonomik yük taşıdığını belirten Akpınar, bunun yalnızca yüksek bilet fiyatları meselesi değil, hava ulaşımında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapının oluşturulamaması sorunu olduğunu söyledi.

Geçmişte milli hava yolunun kaybedildiğini anımsatan Akpınar, artık geçmişi tartışmak yerine geleceğe yönelik kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek, "Kendi kanatlarımızla uçmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin güçlü bir bayrak taşıyıcı milli hava yoluna sahip olmaması nedeniyle hava ulaşımında sınırlı rekabet ortamının yüksek bilet fiyatlarını beraberinde getirdiğini kaydeden Akpınar, konunun sosyal adalet, fırsat eşitliği, yükseköğretimin rekabet gücü, turizm sektörünün sürdürülebilirliği, yatırım ortamının güçlendirilmesi, diasporayla bağların korunması ve seyahat özgürlüğü açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akpınar, öğrencilerin, hastaların, iş insanlarının ve yurt dışında yaşayan aile bireylerine ulaşmak isteyen vatandaşların astronomik uçak bileti fiyatlarının oluşturduğu ekonomik engellerle karşılaşmaması gerektiğini de ifade etti.

-"Yeni nesil bayrak taşıyıcı milli hava yolu"

Konunun günlük siyasi polemiklerin dışında ele alınması gerektiğini belirten Akpınar, yeni nesil bayrak taşıyıcı milli hava yolu projesinin, devletin öncülüğünde; özel sektör, vakıflar, iş dünyası ve gerektiğinde uluslararası stratejik ortaklıkların katkısıyla oluşturulacak kamu-özel sektör-vakıf iş birliği modeliyle hayata geçirilmesini önerdi.

Böyle bir yapının KKTC'nin dünyaya açılan kapısı, turizmin lokomotifi, yükseköğretimin stratejik destekçisi, uluslararası yatırımların kolaylaştırıcısı ve ekonomik rekabet gücünü artıracak önemli bir unsur olacağını ifade eden Akpınar, "Milli hava yolu, milli kalkınma projesidir." dedi.

Akpınar, hedeflerinin yalnızca daha ucuz uçak bileti sağlamak olmadığını; Ercan Havalimanı'nı Doğu Akdeniz'in önemli hava ulaşım merkezlerinden biri haline getirmek, havacılık bakım ve teknik hizmetleri, hava kargo ve lojistik kapasitesi ile pilot ve havacılık eğitiminde yeni yatırımları teşvik etmek, turizm ve yükseköğretim sektörlerini hava ulaşımı politikalarıyla daha güçlü bütünleştirmek, gençlere yeni istihdam alanları oluşturmak ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırmak olduğunu belirtti.

-"Ortak akıl çağrısı"

Hükümeti, muhalefeti, üniversiteleri, turizm sektörünü, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili tüm paydaşları ortak bir vizyon etrafında buluşmaya davet eden Akpınar, "Bu konu hiçbir siyasi partinin tek başına sahiplenebileceği bir konu değildir. Bu konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğidir." dedi.

Milli havacılık stratejisinin hazırlanarak uzun vadeli bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirten Akpınar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık kendi kanatlarını güçlendirmeli, kendi bayrağını gökyüzünde yeniden gururla dalgalandırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Güçlü hava ulaşımının ada ülkeleri için ekonomik bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu belirten Akpınar, "Yeni bir bayrak taşıyıcı milli hava yolu bizim için nostaljik bir özlem değildir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 21. yüzyıldaki kalkınma vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Akpınar, Demokrat Parti'nin bu vizyonun hayata geçirilmesi için ortak akıl üretmeye ve ülkenin geleceğine katkı sağlayacak her projeye destek vermeye kararlı olduğunu söyledi.