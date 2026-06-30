Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, turunçgil üretiminde biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve bakteriyel hastalıklara karşı farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı düzenliyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, perşembe günü saat 10.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek eğitimde, TAGEM Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla, “Turunçgil Bahçelerinde Biyolojik Mücadele’nin Önemi” başlıklı sunum yapacak.

Program kapsamında ayrıca, TAGEM Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Raziye Çetinkaya Yıldız’ın “Turunçgillerdeki Önemli Bakteriyel Hastalıklar ve Bahçe Surveyleri” konulu sunumu yer alacak.

Turunçgil üreticileri ile konuya ilgi duyan herkesin davetli olduğu eğitim programına katılanlara katılım sertifikası verilecek.