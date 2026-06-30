Ballı, “Amacımız ülke ekonomisinin gerçekleriyle uyumlu, adil ve dengeli bir karar almak”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı başkanlığındaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıya, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına Sercan Görgüner Bahçeci ve Metin Oral ile komisyon temsilcileri katıldı.

-Ballı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından 15 Haziran tarihinde Bakanlığa yapılan başvuru doğrultusunda bugün asgari ücret saptama komisyonu olarak bir araya geldiklerini belirtti.

“Asgari ücretin belirlenmesi, yalnızca bir ücret rakamının tespit edilmesi değildir. Bu süreç, çalışanların insanca yaşam koşullarının korunması ile işletmelerin sürdürülebilirliği arasında hassas bir denge kurulmasını gerektiren ekonomik ve sosyal bir sorumluluktur” diyen Ballı, dünyanın birçok ülkesinde asgari ücret belirlenirken tek bir kriterin esas alınmadığını kaydetti.

-Sağlıklı bir asgari ücret sistemi, sosyal diyalog, veriye dayalı ve objektif kriterlerle yürütülen bir süreç

Asgari ücret belirlenirken, çalışanların temel yaşam maliyetleri, enflasyon ve hayat pahalılığı, ülkenin ekonomik büyüme performansı, verimlilik artışı, işsizlik oranları, işletmelerin ödeme gücü ve genel ekonomik koşulların birlikte değerlendirildiğini ifade eden Ballı, uluslararası uygulamaların da gösterdiği gibi sağlıklı bir asgari ücret sisteminin, sosyal diyalog içinde, veriye dayalı ve objektif kriterlerle yürütülen bir süreç olduğunu belirtti.

Ülkede de Asgari Ücretler Yasası'nın, komisyonun dikkate alması gereken temel esasları açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Ballı, bu esaslardan birinin de hayat pahalılığı oranı olduğunu belirtti.

“Ancak ilgili döneme ilişkin resmi hayat pahalılığı verisi henüz açıklanmadığından, bugün gerçekleştireceğimiz toplantıyı daha çok ön değerlendirme niteliğinde görüyoruz” diyen Ballı, tarafların, ellerindeki ekonomik verileri ve değerlendirmeleri paylaşacağını, resmi verilerin açıklanması ardından yapılacak nihai değerlendirme için ortak bir zemin oluşturulacağını söyledi.

Bakanlık Müsteşarı Ballı, “Amacımız, çalışanlarımızın alım gücünü koruyan, işverenlerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesine imkân tanıyan ve ülke ekonomisinin gerçekleriyle uyumlu, adil ve dengeli bir karar almaktır.” dedi.

Ballı, Komisyonun, geçmişte olduğu gibi bugün de karşılıklı saygı, yapıcı diyalog ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarını yürüteceğine, toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate alan bir sonuca ulaşacağına inanç belirtti.

-Bahçeci