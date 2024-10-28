Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sabah Cumhuriyet Meclisi’ne resmi bir yazı vererek Meclis Başkan Yardımcısı adayı göstereceklerini beyan ettiklerini, bunu, Meclis Başkanlığı seçimi usule uygun şekilde tamamlandıktan sonra yapacaklarını söyledi.

“CTP’nin duruşu nettir, Ziya Öztürkler diye biri Meclis Başkanlığı açısından yok hükmündedir. Bunun Ziya Öztürkler’in şahsıyla da ilgilisi yoktur” diyen Erhürman, yapılanların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

CTP’nin Meclis'i çalıştırmak isteyen ve Meclis’in çalışması için hukuka uygun şekilde Meclis Başkanı seçilmesini talep eden taraf olduğunu söyleyen Erhürman, “Meclis'i çalıştırmayan tarafın kim olduğu da Meclis’ten çekilmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir. Bu Meclis’in hukukuna uymayanlara bu Meclis'te yer yoktur. Biz Meclis’e sahip çıkacağız. Bu arkadaşlar Meclise sahip çıkıyor mu, kamuoyunun üzerinde konuşması gereken bir sorudur. Meclis'e sahip çıkmak mekana gelip oturmak demek değildir” diye konuştu.

Haber: Rahme Çiftçioğlu-Fotoğraf: Timuçin Yıldırım