Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kimliksizler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimiyle görüştü.

Dernekten verilen bilgiye göre, karma birliktelik mağdurlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, dernek yöneticileri Erhürman ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu alanda bir çalışma grubu kurulması halinde katkı koymaya hazır olduklarını belirten dernek yöneticileri, karma birliktelik mağduru ailelerin mücadelesinin aynı zamanda barış ve halkların yeniden yakınlaşması mücadelesi olduğu ifade edildi.