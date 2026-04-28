Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız." ifadelerini kullandı.

Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinden neredeyse her gün yeni bir anlaşma haberi ve Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir açıklama geldiğini kaydederek, “Fransa ile askeri iş birliği konusunda yeni anlaşma” ve “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güney’deki seçimler ve dönem başkanlığının ardından alması beklenen yeni inisiyatif konusunda ‘süreç halihazırda başladı’" açıklamalarına dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in son günlerde “Kıbrıs sorununun bölgesel istikrar ve refahla doğrudan bağlantılı olduğu” yönündeki değerlendirmesine de işaret ederek, bu değerlendirmeye tamamen katıldığını belirten Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ama aynı Sn. Von der Leyen, ‘Avrupa'nın, Rus, Türk ve Çin etkisine bırakılmaması gerektiğinden ve Kıbrıslı Türkler hiç buralarda yokmuş gibi ele alınan enerji ile ilgili (Great Sea Interconnector) projeden de söz etti. Daha önceki ‘Kıbrıs'ta Bizans kiliseleri gölgesinde inovasyon’ açıklamalarına ve ‘delikten baktırma ritüeli’ne ek olarak. Her söylenene, her açıklamaya yanıt yetiştirme yükümlülüğümüz yok elbette. Ama açıklamalar art arda gelince naif bir soru ve aynı naiflikte bir çağrı gerekiyor sanki.

Soru şu: Kıbrıslı Türkler yok sayılarak bu adada çözüm olabileceğini düşünen var mı gerçekten? Çağrı da şu: Kıbrıs'ta çözümü istediğini söyleyen herkese, bütün bunların çözüme gerçekten yardımcı olup olmadığını bir kez daha değerlendirme çağrısı yapıyorum naçizane. Biz mi? Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız."