Güzelyurt Belediyesi’nin Efeler Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği atık su arıtma tesisinden elde edilen suyla doğal ve ilaçsız şekilde üretilen enginarlar, Güzelyurt Otel’de düzenlenen özel bir gastronomi etkinliğinde kullanıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Şef Selim Yeşilpınar ve Tanya Kilitkayalı’nın hazırladığı enginar yemekleri davetlilere sunuldu.

Etkinlikte, enginar üretiminin önemi vurgulanırken yerel ürünlerin kullanımının kültürel değerleri yansıtmadaki rolüne dikkat çekildi.