Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi resmi propaganda süreci Lefkoşa’da Paradise Park’ta gerçekleştirilen “Benim Sesim, Benim Seçimim, Büyük Buluşma” etkinliğiyle başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada beş yıldır, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulmaz, sözünün anlaşılmaz, isminin bilinmez ve varlığının hatırlanmaz olduğunu söyledi. Beş yıldır yapılmayanı yapmak için geleceğini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, sesinin duyulacağını, sözünün anlaşılacağını ve var olduğunu herkesin bileceğini kaydetti.

Erhürman, “Cumhurbaşkanı olmak için değil, Cumhurbaşkanlığı yapmak için geleceğim” diyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı beş yıldaki icraatlarını ve gelecek beş yılki vizyonunu anlatmaya davet etti.

2005 yılında kurulan ve 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkililiğinin tekrar riske sokulduğunu ve unutulan mülkiyet davalarının tekrar açılmasının sağlandığını söyleyen Erhürman, “Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın, AB vatandaşlığı hakkı çatır çatır Hristodulidis tarafından ihlal edilirken oturup seyrettiler” dedi.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı çözümü istediğini defalarca ispat etmiş bir halktır ve Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi 20 Ekim'den sonra masada olacaktır” dedi.

Tanıtım filmi ve propaganda müziği video klibinin izletildiği etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş başta olmak üzere, CTP'li ve bağımsız milletvekilleri, birçok sendika başkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye başkanları ve halk katıldı.

Retro Çalgıcıları müzik grubunun konserinden sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çocuklarımız için yeni bir yola çıkıyoruz” dedi.

-"Ben sizin sözünüz değilim, sizin sözünüz, benim sözüm”

Yaşananların Kıbrıs Türk halkına yakışmadığını söyleyen Erhürman, halkın tüm kesimlerini dinlediklerini kaydetti. Erhürman, neneleri ve dedeleri dinledikleri zaman “Biz bunca yıllık mücadeleyi, göçü, şehitleri ve kayıpları çocuklarımız ile torunlarımız bugün bunları yaşasın diye mi verdik” sorusuyla karşılaştıklarına; anneleri ve babaları dinledikleri zaman ise çocuklarının göç edeceği endişesini ya da zaten göç etmiş çocukların hasretini dile getirdiklerine işaret etti.

Gençler ve çocuklarla konuştuklarında ise büyüyünce hangi mesleği yapmak istediklerini değil, “Ben büyüyünce göç edeceğim.” sözünü duyduklarını vurgulayan Erhürman, “Ben sizin sözünüz değilim, sizin sözünüz, benim sözüm” diye konuştu.

-“Bu halleri reddediyoruz”

Erhürman, beş yıldır, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulmaz, sözünün anlaşılmaz, isminin bilinmez ve varlığının hatırlanmaz olduğunu vurgulayarak, “Beş sene içerisinde bizi bu hallere düşürdüler. Bu hal, hal değildir. Bu hal, bizim halimiz değildir. Bu halleri reddediyoruz” şeklinde konuştu.

Beş yıldır yapılmayanı yapmak için geleceğini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, sesinin duyulacağını, sözünün anlaşılacağını ve var olduğunu herkesin bileceğini söyledi. Erhürman, Cumhurbaşkanı olmak için değil, Cumhurbaşkanlığı yapmak için geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beş yıl daha bu görevi yapmak istediğine dikkat çeken Erhürman, Tatar’ı beş yıldaki icraatlarını ve gelecek beş yılki vizyonunu anlatmaya davet etti. Erhürman, “Ne anlatacak bize? Beş yıldır biz görünmez olduk. Beş yıldır kapılarımız bile çalınmıyor” şeklinde konuştu.

-“Yok kılınmaya çalışılıyoruz”

Önceki dört Cumhurbaşkanı’nın her birinin döneminde, müzakere masalarında Kıbrıs Türk halkının haklarını çatır çatır anlattığını, geçiş kapıları açıldığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatı taşıdığını, Cumhurbaşkanlığı'nın kapılarının uluslararası toplum tarafından sürekli çalındığını gördüklerine ve bu dört Cumhurbaşkanı döneminde de Kıbrıs Türk halkının burada var olduğunu bildiğine dikkat çeken Erhürman, “Yok kılınmaya çalışılıyoruz” şeklinde konuştu.

2005 yılında kurulan ve 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkililiğinin tekrar riske sokulduğunu ve unutulan mülkiyet davalarının tekrar açılmasının sağlandığını söyleyen Erhürman, “Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın, AB vatandaşlığı hakkı çatır çatır Hristodulidis tarafından ihlal edilirken oturup seyrettiler” dedi.

-“Cumhurbaşkanlığı’na yeniden ciddiyet getireceğim”

Çekilen videolar, hakkında yapılan yorumlar ve seçim kampanyalarının komik hale geldiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının espriyi çok sevdiğini, göreve gelen tüm Cumhurbaşkanlarının da şaka yapmayı sevdiğini anlattı.

Erhürman, espri anlayışı ile görevi icra ederken takınılacak ciddiyet arasında bir mesafe olması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden ciddiyet getireceği vaadi verdiğini söyledi.

Halkın, bu ülkenin kurum ve kuruluşlarıyla gurur duyacağına dair söz veren Erhürman, sokak ve köy gezilerinde halkın kendisine mutsuz ve umutsuz olduğunu söylediğini belirtti. Erhürman, “Yürümeye başladığımızda bizi yalnız zannetmişlerdi ama biz çoğala çoğala, gönülleri kazana kazana geliyoruz” diyerek kalabalık arasında gördüğü gülen yüzler ve tebessümlere dikkat çekti.

Erhürman, “Ben görüyorum ki mutluluk da, umut da yeşermeye başladı” şeklinde konuştu.

-“Bilmeme hali yayıldıkça yayılıyor”

Yapılan açıklamalardan federasyonun ve garantörlüğün ne olduğunun bilinmediğini tespit ettiklerini kaydeden Erhürman, “Bilmeme hali yayıldıkça yayılıyor” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, bütün dünyaya seslenerek, “Kıbrıs Türk halkının sözünü anlaşılmaz kılanlar var ama bu küçücük gördüğünüz halkın kendi sayısına oranla dünyayla kıyaslanamayacak kadar yetişmiş insanı vardır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, öz güveninin kendi bilgisinden değil halkının birikiminden kaynaklandığını söyleyerek, hangi partiye olduğuna bakmazsınız halkın insanlarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi. Parti, örgüt ve sendikalardan kendisine destek verenlere teşekkür eden Erhürman, bir araya gelmelerindeki ortak noktanın yurda ve çocuklara olan sevgi olduğunu belitti.

-“Biz bu adanın iki eşit sahibinden biriyiz”

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristoduludis’in Gazze'de çocukları katleden İsrail'e, Fransa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlik açısından olanak tanıdığına dikkat çeken Erhürman, “Biz bu adanın iki eşit kurucu ortağından biriyiz. Biz bu adanın iki eşit sahibinden biriyiz. Bizi kimse görmezden gelemez. Bizim irademiz olmaksızın bu adada güvenlik konusunda anlaşma yapılamayacak” dedi.

Kıbrıs Türk halkının iradesi olmadan güvenlik, enerji, hidrokarbon ve deniz yetki alanları konusunda karar alınmasını asla kabul etmeyeceklerinin altını çizen Erhürman, İsrail'e hava üssünü kullanma izni verildiği için Kıbrıs Türk halkının sığınak hazırlığı yapmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Hidrokarbon konusunda, “Ben bu adanın her neresinde, Bafta, Larnaka'da, Limasol'da ne varsa ortağım” diyen Erhürman, bunu bütün dünyanın bileceğini söyledi.

Karma evlilik mağduru çocukların vatandaşlık sorunlarına da dikkat çeken Erhürman, “Çocuklarımızın eşitlik hakkı söz konusu olduğu zaman bu bir insan hakkı meselesidir. Güven yaratıcı önlem değildir. Bizim çocuklarımızın arasında hiç kimsenin ayrımcılık yapma hakkı ve yetkisi yoktur” diye konuştu.

-“Kıbrıs Türk halkı çözümü istediğini defalarca ispat etmiş bir halktır”

Bu akşamki etkinlikten sonra muhatabının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar değil, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis olduğunu kaydeden Tufan Erhürman, Hristodulidis’e seslenerek, müzakere konusundaki şartlarını belirtti. Erhürman, daha önce üzerinde anlaşılan konuların tekrar görüşülmeyeceğini kesin bir dille anlatarak siyasi eşitliğini pazarlık konusu yapılmayacağını vurguladı.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı çözümü istediğini defalarca ispat etmiş bir halktır ve Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi 20 Ekim'den sonra masada olacaktır” dedi.

Sınır geçiş kapısı açılmayan tek Cumhurbaşkanlığı döneminin bu olduğuna işaret eden Erhürman, mevcut kapılardaki durumu eziyet olarak niteledi. Tufan Erhürman, Cenevre ve New York’a gidilmesine rağmen sonuç alınamamasını eleştirdi ve söz konusu toplantılarda sadece karşılıklı olarak mezarlıkların temizlenmesi meselesinin konuşulduğunu söyledi.

Erhürman, Tatar'a seslenerek, “Öyle bir hal yarattınız ki insanlarımızın önemli bir kısmı Güney Kıbrıs'a geçemiyor. Bir kısım insanımız özgürlüklere sahip çıkmadığınız için Türkiye'ye gidemiyor. Müteahhitlerimiz, emlakçılarımız dünyanın hiçbir yerine gidemez duruma geldi. Bizi saray önüne sıkıştırıyorsunuz. Hiçbir şekilde harekete geçiyorsunuz. Burayı bir açık hava sahnesine döndürüyorsunuz” dedi.

Bu memlekette yaşayan her çocuğun, annesi babası ve kendisi nerede doğmuş olursa olsun kendi çocuğu olduğunu kaydeden Erhürman, 20 Ekim'den sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın halka açılacağını söyledi.