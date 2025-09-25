Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme içeriği laikliğe aykırı bulmadı ancak düzenlemenin yasayla yapılması gerektiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, laiklik, eğitim hakkı ve eşitlik yönünden yaptığı değerlendirmede tüzüğün; oy çokluğu ile Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Mahkeme, yürütmenin yetkisi ve temel hak ve özgürlüklerin yasayla sınırlandırılması yetkisi açısından ise Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle tüzüğü iptal etti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu değişiklik tüzüğünün 3, 4, ve 5’inci maddelerinin 1, 8, 19, 23, 59 ve 60’ıncı maddelerine oyçokluğuyla aykırı olmadığına ve değişiklik tüzüğünün 1, 2, 3, 4, 5,6 ve 7’inci maddelerinin Anayasa’nın 3(4), 5 ve 11’inci maddelerine ise oyçokluğuyla aykırı olduğundan iptaline karar verdi”.