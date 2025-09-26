Araştırmacı-yazar ve gazeteci İsmail Karakaş’ın uzun yıllara dayanan gözlemleri ve birebir yaptığı özel görüşmelerle hazırladığı biyografi kitabı “ZİRVEDEKİLER”, Yükseliş Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu.

İngiltere’de yerleşik olarak yaşayan başarılı Türk girişimcilerin ve iş insanlarının hayat hikâyelerini konu alan bu özel çalışma, hem içerdiği bilgiler hem de taşıdığı sosyal mesajlarla dikkat çekiyor.

Gurbetin İçinden Doğan Başarı Hikayeleri

Kitapta, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç eden, sıfırdan başlayarak binlerce kişiye iş imkânı sağlayan şirketler kuran, toplumda farkındalık oluşturan yüzü aşkın kişinin biyografisi yer alıyor. Her bir hikâye, mücadeleyle geçen yılları, karşılaşılan zorlukları ve elde edilen başarıları kısa, sürükleyici ve ilham verici bir dille anlatıyor. Akademik çalışmalara kaynak olabilecek nitelikteki bu biyografiler, üniversitelerde ders olarak okutulabilecek kadar derinlikli ve öğretici.

Sosyal Sorumlulukla Güçlenen Bir Yayın

Kitabın yazarı İsmail Karakaş, okuyuculara özel bir çağrıda bulunuyor: Kitapla birlikte hediye edilen ağaç tohumunun, toprakla buluşturulması ve özenle büyütülmesi. Bu çağrı, her okuyucunun bir dikili ağacı olması fikriyle birleşerek çevresel fark yaratmayı amaçlıyor. Kitabı alan herkese özel sertifika ve ağaç tohumu hediye edilecek.

Londra ve İstanbul’da Tanıtım Günleri Düzenlenecek

“ZİRVEDEKİLER” kitabının tanıtım lansmanı Londra ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Lansmanda kitapta yer alan isimlere teşekkür plaketi takdim edilecek. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü onaylı bandrollü kitap hediye edilecek.

Toplumun Hafızasına Kazınacak Bir Kaynak

“ZİRVEDEKİLER” sadece bir kitap değil; aynı zamanda toplumun başarılı bireylerinin hikâyelerini kayıt altına alan, gelecek nesillere örnek teşkil edecek arşivlik bir eser.

Türk girişimciliğinin ilham veren gücünü ve gerçek kahramanlarını bir araya getiren bu çalışma, yıllarca okunacak kalıcı bir kaynak olma özelliği taşıyor.