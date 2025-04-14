Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Nekipzade için Lefke Mahkemesi ve CTP Lefke İlçe Binası önünde tören düzenlendi. Nekipzade’yi son yolculuğunda sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilçe binası önündeki törende yaptığı konuşmada, “CTP, yılmaz, yıkılmaz, mücadele azmini asla yitirmeyen bir yoldaşını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Hukuk camiasının, duayenlerinden birini kaybettiğine dikkat çeken Erhürman, “Lefke kendisine sevdalı bir çocuğunu, evladını kaybetti” dedi. Erhürman, Vehit Nekipzade’nin yerinin doldurulamayacağını da belirtti ve "Onun sevdasını yaşatmak görevimiz. Onun sarsılmaz mücadele azmini geleceğe taşıyacağız” diye ekledi.