CTP Mesarya ve Beyarmudu Kitle Toplantısı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Önümüzdeki beş yıl, geride kalan beş yıla benzeyemez. Çocuklarımıza bu son beş yılda yaşadıklarımızı tekrar yaşatmaya hakkımız yok.” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Mağusa ilçesi tarafından dün Akdoğan’da Mesarya ve Beyarmudu Kitle Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda CTP Genel Başkanı Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp konuştu.

- Erhürman: “En sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz”

Erhürman, konuşmasında içeride de dışarıda da kendilerini güvende hissetmedikleri bir dönemde olduklarını belirterek memlekette birçok sorun olduğunu kaydetti.

Sorunları hep birlikte yaşadıklarını ve sorunların altında birlikte ezildiklerini ifade eden Erhürman, "Tarihimizde, nüfus açısından bu denli büyük bilinmezliklerle karşı karşıya olduğumuz bir dönem hatırlamıyoruz. Kalabalıklaşmanın içinde Türkçenin geçerliliğini kaybettiğini görüyoruz.” dedi.

Eğitimde yaşanan sıkıntılardan bahseden Erhürman, eğitimin prefabrik sınıflarda başladığını ve prefabrik sınıflarda sona erdiğini söyledi.

Hastanelerden hizmet almanın imkânsız hâle geldiğini savunan Erhürman, “Ne doktorumuz yeterli, ne ilacımız, ne de hastanelerimiz. Euro 46 TL’ye doğru ilerliyor; güneydeki her şey, kuzeye kıyasla daha ucuz hâle geldi. Geçiş yapabilen herkes güneyden alışveriş yapıyor.” dedi. “Ekonomiden sağlığa kadar en sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz.” diyen Erhürman, memlekette insanların kendilerini güvende hissetmediğini ifade etti.

- “Bazı insanlarımız Türkiye’ye gidemiyordu, şimdi en zengin müteahhitlerimiz dünyanın hiçbir yerine gidemiyor”

Mülkiyet krizine işaret eden Erhürman, “Bazı insanlarımız Türkiye’ye giremiyordu, şimdi ise en zengin müteahhitlerimiz dünyanın hiçbir yerine gidemiyor. Sarayönü’ne hapsolmuş bir halk konumuna itildik.” diye konuştu.

“Önceki dört cumhurbaşkanı döneminde, acaba hangi dönemin dört buçuk yılı bu kadar boş geçti? Cumhurbaşkanlığı neyle ilgilendi?” diye soran Erhürman, müzakere bile yapılmadığını belirtti.

Erhürman, “Bu memlekette yaşam kuran herkes, özellikle de çocuklarımız için, artık ayağa kalkmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı, bu halkın derdiyle dertlenmelidir. Bu seçim, bir kader seçimine dönüştü. Önümüzdeki beş yıl, geride kalan beş yıla benzeyemez. Çocuklarımıza bu son beş yılda yaşadıklarımızı tekrar yaşatmaya hakkımız yok.” diye ekledi.

- Şahali: “Ekim ayından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendini sahipsiz hissetmeyecek”

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ise, memleketin çok kritik bir dönemden geçtiğini, belki de en kritik zamanlardan birinde olunduğunu vurguladı. “Savaş burnumuzun ucunda.” diyen Şahali, öte yandan yaşam mücadelesinin de devam ettiğini belirtti.

Tüm bu zorluklar içinde, ekim ayında Kıbrıslı Türkleri dünyaya taşıyabilecek bir lider seçileceğini kaydeden Şahali, “Dünyaya konuşabilen bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var.” diye konuştu. CTP’nin, gerçekleştirdiği kurultayda Tufan Erhürman’ı aday olarak belirlediğini ve çalışmalara da başladığını vurgulayan Şahali, şunları belirtti:

“O, yalnızca CTP’lilerin değil, tüm halkın menfaatlerini koruma ve geliştirme gayreti içinde olacak. Kıbrıs Türk halkına hizmet için yollardayız. Bu yolu yalnızca CTP’lilerle değil, geniş bir halk kitlesiyle birlikte yürüyoruz. Her geçen gün bu zincire yeni halkalar ekleniyor. Yarışı Erhürman kazanacak ve ekim ayından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendini sahipsiz hissetmeyecek.”

Kimsenin kendini dışlanmış hissetmeyeceğinin altını çizen Şahali, “Birbirimizi anlayarak ve gücümüzü birleştirerek, Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceği için birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

- Kayalp: “Seçimi kazanacağız”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, önlerinde önemli bir yol olduğunu, ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacağını ve bu seçimi kazanarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Kayalp, geceye katkı koyan ve katılan herkese teşekkür de etti.