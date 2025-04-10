Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eğitimde yapılan tüzük değişikliğine eleştirilerde bulunarak, "Bu yaşta çocuklar üzerinden böl ve yönet ya da böl ve kazan gibi oyunlar oynanamaz." ifadelerini kullandı.

Dönemin bitmesine iki ay kala yapılan değişikliğin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erhürman, bunu bir oyun olarak nitelendirdi ve kargaşanın ortadan kaldırılması için tüzüğün tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı'nın konuğu oldu.

Eğitimdeki düzenlemelere ilişkin eleştirilerini dile getiren Erhürman, onaylanan tüzüğün aceleyle ve ciddiyetsiz bir şekilde hazırlandığını belirterek, eğitim sisteminin temel amacının çocuklar olduğunu ve alınacak kararların detaylı bir şekilde konuşulması gerektiğini vurguladı.

-"Kendi yarattıkları kriz, Meclis’i de krize soktu"

Erhürman, okul kurallarının eğitim yılı başında belirlendiğine dikkat çekerek, eğitimde herhangi bir değişiklik yapılacaksa bunun eğitim yılının ortasında yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Bir gecede aniden tüzük değişikliği getirildiğini ve gelen tepkiler üzerine bu değişikliğin geri çekildiğini anımsatan Erhürman, "Yeni bir tüzük değişikliği yapılmasın, bunun yerine bir çalıştay düzenlensin" önerisinin getirildiğini, ancak kısa süre sonra başka bir tüzüğün gündeme geldiğini ifade etti.

Gelen tepkiler üzerine UBP Meclis Grubu'nun Meclis’te saatlerce toplantı yaptığını ve Meclis’in açılmadığını dile getiren Erhürman, "Kendi yarattıkları kriz, Meclis’i de krize soktu." diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Eylem sırasında yeni bir tüzüğün ortaya atıldığına dikkat çekerek, "Bu işin nasıl gayriciddi ele alındığı ortada" diye konuşan Erhürman, yapılmaya çalışılan değişikliklerin dört kez değiştirildiğini belirterek, konunun ciddiyetsiz bir şekilde ele alındığını söyledi.

"Ben eylemdeydim. Eylemde, pek çok UBP önde gelenini, DP önde gelenini gördüm. Nerede doğmuş olursa olsun pek çok insanımızı bir arada gördüm." diyen Erhürman, eyleme katılan herkesin aynı cümle üzerinden orada olmadığını, ancak ortak bir noktada buluştuklarını belirtti.

-"Olması gereken, kargaşanın ortadan kaldırılması için bu metnin ortadan kaldırılmasıdır"

"Burada insanları herhangi bir şekilde bölüp parçalamanız mümkün değil. Siz bölmeye çalışırken kendi içerinizde bölünüyorsunuz. Sorun yokken yarattınız" şeklinde konuşan Erhürman, "Olması gereken, kargaşanın ortadan kaldırılması için bu metnin ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Ne yaptığını bilmeyen, eğitim sistemine zarar vermeye çalışan bir yapıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Erhürman, “Sen, çocukları birbirine düşürme noktasına getiriyorsun; öğretmenlerle velileri, öğrencilerle öğretmenleri karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun." şeklinde konuştu.

Okulların içinde birçok fırsat eşitsizliğinin bulunduğuna da işaret eden Erhürman, dönemin bitmesine iki ay kala böyle bir değişikliğin kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, kendisine hükümet diyen yapının böyle bir sorumsuzluk yapamayacağını söyledi.

Erhürman, "Benim esas derdim çocuklardır. Bu yaştaki çocuklar üzerinden böl ve yönet ya da böl ve kazan oyunu oynanamaz." diyerek, söz konusu durumu bir oyun olarak nitelendirdi.

Hükümete mensup kişilerin de bu durumu yanlış olarak nitelendirdiğini dile getiren Erhürman, "Cumhurbaşkanı da son dönemde bu işlerin içerisine girdi. Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık etti. Ortalığı birbirine kattılar." dedi.

Tüzüğün Türkçe olarak doğru yazılmadığını ve bunun ne kadar gelişigüzel yapıldığının bir göstergesi olduğunu belirten Erhürman, "Eğitimde bir düzenleme yapacaksan, boğazın dokuz boğum olması lazım. Çocuklardan bahsediyorsun." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da eleştirilerde bulunan Erhürman, "Sayın Özdemir Berova önce Maliye Bakanı olup bizi şaşırttı, şimdi de din alimi oldu." diye konuştu.

Söz konusu metnin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Erhürman şöyle devam etti:

"Bu durum, dönemin ortasında bu kadar çalakalem, ciddiyetsiz bir şekilde yapılabilecek bir iş değildir. Esas mesele, bu memleketi Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler diye ayırmaktır. İnsanları hâlâ ayırmaya çalışıyorsunuz. Bu yaratılan saçmalık üzerinden bir tek çocuğumuzun saçının teline zarar gelirse, onlara dünyayı dar edeceğim."

Erhürman, meselenin çocuklar olduğunu ve bu ülkenin insanının böldürtmeye çalışanlara izin vermeyeceğini belirterek, "Bu arkadaşların kodları çözüldü, kimse bu memleketin halkını doğum yeri esasına göre bölmeye veya parçalamaya kalkmasın" diyerek sözlerini tamamladı.