Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Atatürk sevgisi ve onun düşünce, değer ve ideallerine bağlılığın Kıbrıs Türk halkının karakterini şekillendirdiğini, zorlu varoluş mücadelesinde umudu ve yolunu aydınlatan ışığı olduğunu vurguladı.

Erhürman, “Atatürk’ün yolunda yürümek konusunda samimiysek, Kıbrıs Türk halkı olarak bilmeliyiz ki önümüzde yürünmesi gereken çok uzun bir yol vardır.” ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Belli bir dönemde kendi ülkesine büyük hizmetler veren, halkının kaderini değiştiren kişi elbette liderdir.

Yaptıkları ve düşünceleri başka ülkelere ve halklara da yol gösteren, yalnızca yaşadığı döneme değil, geleceğe de ışık tutan kişi ise tartışılmaz şekilde büyük bir liderdir.

Atatürk’ün yaptıklarının, düşüncelerinin ve değerlerinin en fazla etkilediği halklardan biri de kuşkusuz Kıbrıs Türk halkıdır. Atatürk sevgisi ve onun düşünce, değer ve ideallerine bağlılık Kıbrıs Türk halkının karakterini şekillendirmiş, zorlu varoluş mücadelesinde umudu ve yolunu aydınlatan ışığı olmuştur.

Atatürk en fazla da çocuklara ve gençlere seslenmiş, düşüncelerini, ideallerini ve eserlerini geleceğe taşıma misyonunu onlara yüklemiştir.

Ortada büyük bir öz güven vardır ve bu öz güven, iyi eğitim görecek, iyi yetişecek olan çocuklara, gençlere ve en zor koşullarda destansı bir mücadele ortaya koyan halkına olan güveninden kaynaklanmaktadır.

Hedef bellidir. Eşitlik, adalet, muasır medeniyet seviyesinin üstünde bir kültür, refah ve uygarlık.

Bilim ve sanat bu hedeflere ulaşmak için en etkili araçlardır.

Atatürk, Onuncu Yıl Nutku’nun en çok alıntılanan bölümlerinden birinde 'yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz' der. Oysa Kurtuluş Savaşı kazanılmış, Cumhuriyet kurulmuş, kendi deyişiyle az zamanda çok işler başarılmıştır. Atatürk bunları dahi kafi bulmamaktadır.

Bizim için, Kıbrıs Türk halkı için de yapılmış işler var mıdır. Elbette Atatürk öncülüğünde 1933’e kadar yapılanlarla kıyaslanması mümkün olmasa da yapılmış bazı işler vardır. Ancak onun 'kafi değil' dediğinden çok daha yetersizdir yapabildiklerimiz. Dahası yapılanların bir kısmı da maalesef bozulmuştur.

Atatürk’ün yolunda yürümek konusunda samimiysek, Kıbrıs Türk halkı olarak bilmeliyiz ki önümüzde yürünmesi gereken çok uzun bir yol vardır.

Ama onun arkadaşlarıyla ve halkıyla birlikte en zor koşullarda başardıklarını hatırlarsak, 'bu memleketten bir şey olmaz biz bir şey yapamayız' konformizmine kapılmaya hakkımız olmadığını bilmek durumundayız.

Çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. Öz güvenimiz tam olacak ve bu öz güvenin kaynağının halkımızdan başka bir şey olmadığını bileceğiz.

Onuncu Yıl Nutku’nun yukarıda sözünü ettiğim bölümünde 'daha çok çalışacağız' der Atatürk.

Evet, büyük liderin manevi şahsiyeti huzurunda söz veriyoruz: Hep birlikte daha çok çalışacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle, minnetle eğiliyorum.”