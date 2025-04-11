“Böl ve kazan için yapıyorsan bu topluma daha büyük bir kötülük olamaz.. Öfkenin emrine girecek değiliz, yanlışa yanlış demekten de vazgeçmeyeceğiz”

"Hiç kimsenin çocukları siyasete alet etme hakkı yoktur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dünkü organizasyonun hiçbir yerinde Kıbrıs Türk yetkili makamların yeri olmadığını belirterek, “Bu ülkenin organizasyonları, bu ülkenin protokolü tarafından gerçekleştirilecek. Örf, adet, geleneklere uygun bir şekilde yapılacak” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, BRT’de katıldığı programda dünkü etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunup, soruları yanıtladı.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkıyla kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak ayrı bir yaşam biçimine sahip olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istediğini ifade etti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı ‘Bunların değiştirilmesi, dönüştürülmesi suretiyle başkalaşmayı kabul etmiyorum’ diyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, kendisinin bir hukukçu ve Ana Muhalefet Parti başkanı olarak bulunduğu dünkü organizasyona bakıldığında, hiçbir yerinde Kıbrıs Türk yetkili makamlarının yeri olmadığını kaydetti. Yapılan tüm anketlerde en çok güvenilen kurumun mahkemeler olduğuna işaret eden Erhürman, “Sahip çıkmamız gereken bir yer olarak oraya gitmek istedim. Yargıçlarımızın yanında olmak istedim” dedi.

-“Bu ülkenin organizasyonları, bu ülkenin protokolü tarafından gerçekleştirilecek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sunucuların dahi ülkenin yetkili yapı içerisinden çıkmış olmamasını eleştirerek, bu memleketin kendine uygun bulmayacağı bir şeyler üretildiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, “Bu memlekette bu tip törenlerin düzenlenmesi, bu memleketin kurum ve kuruluşların uhdesinde olacak. Olması gereken de buydu. Bunun konuşulmaması da gerekiyordu.. Okullardaki düzenlemeyi de bizim ülkemizdeki öğretmenler, uzmanlar çıkaracak.. Doğru olan tek yanlı irade değil, diyalogdur. Diyalog yoluyla bunları Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine anlatmak gerekir. Okullardaki düzenlemeyi de bizim ülkemizdeki öğretmenler, uzmanlar çıkaracak” dedi.

“Yüksek Mahkeme yargıçları bizim geleneklerimizde, siyasetin üstündedirler. Protokol sıralamasında üçtedir yüksek mahkeme başkanı. Dün, yargıçlar bizim arkamızda oturuyorlardı” diyen Erhürman, “Bu ülkenin örf, adet ve geleneklerini bilen biri organize ediyor olsaydı, yüksek mahkeme yargıçları bizim önümüzde oturması gerekiyordu” şeklinde devam etti.

-“Yüksek Mahkeme ev sahibidir”

Yüksek Mahkeme başkanının dün yaptığı konuşmaya işaret eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Konuşmasında, biz de buraya davet edildik diye bir cümle var. Davet üzerine buradayız diyor. Davetli mi Yüksek Mahkeme? Yüksek Mahkeme ev sahibidir. Ama söylediği yanlış mı? Değil. Ne sunucudan ne akıştan onların dahlinin olduğu bir süreç değil. Artık bunları konuşmak ve net tavır koymak zamanıdır.”

-"Hiç kimsenin çocukları siyasete alet etme hakkı yoktur"

Tufan Erhürman, eğitimde yaşananlara da değinerek, “Bu çocuklardan birinin, bu yarattıkları keşmekeş dolayısıyla saçının teline zarar gelsin, bu memleketi başlarına yıkacağım. Hiç kimsenin çocukları siyasete alet etme hakkı yoktur.” dedi.

Ne yapılmaya çalışıldığını anlayacak kadar “bilgi ve akılları” olduğunu söyleyen Erhürman, “Böl ve kazan için yapıyorsan bu topluma daha büyük bir kötülük olamaz.. Öfkenin emrine girecek değiliz, yanlışa yanlış demekten de vazgeçmeyeceğiz” şeklinde devam etti.

Erhürman, toplumun bölünmediğini vurgulayarak, “Onlar bölmeye çalışacaklar, biz bütünleştireceğiz” dedi.