Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı seçiminin hukuka aykırı olduğunu bile bile Genel Kurul toplantısına katılırlarsa Meclis’e de, Kıbrıs Türk halkına da ihanet etmiş olacaklarını kaydederek, “Bize düşen görev Meclis'in hukukuna sahip çıkmaktır.” dedi.

Bugünkü Genel Kurul toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Erhürman Meclis’in açıklanan toplanma saatinin üzerinden dört saat geçtiğini, hükümete mensup milletvekillerinin grup toplantısının ardından “sözde Meclis açılışı” yaptıklarını söyledi.

“Maalesef sözde lafı bugün itibarı ile lügatimize girdi.” diyen Erhürman, hukuka uygun bir şekilde görevlendirilmiş bir Meclis Başkanı’nın oturumu açması gerektiğini kaydederek, “Bugün itibarı ile aslında bu oturum açılmamıştır.” dedi.

CTP’ye bir süre verildiğine ve bu süre içerisinde Meclis Başkan Yardımcısı adayını belirlemesinin istendiğine işaret eden Erhürman, Meclis’e resmi yazdı verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

“CTP, Meclis Başkan Yardımcısı adayı gösterecektir ama Meclis Başkan Yardımcısı adayını Meclis Başkanlığı seçimi usule uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra gösterecektir. Bunu değiştirmeye kalkarlarsa bu Meclis'in bunca yıllık demokrasi ilkesi üzerine kurulu yapısını berhava etme anlamına gelir. Buna izin vermeyiz. Ne muhalefet milletvekilleri ne de halk buna izin verir. Kendi yarattıkları hukuksuzluğu ‘tertiplemek’ için yeni bir hukuksuzluk ve demokrasi düşmanlığı yapamazlar.”

-“Pazartesine kadar biz onlara süre veriyoruz”

“Pazartesine kadar biz onlara süre veriyoruz.” diyen Erhürman, pazartesi günü tekrar aday gösterilerek, Meclis Başkanı seçilebilirse, daha sonra Meclis Başkan Yardımcılığı seçimine geçileceğini ve CTP’nin Meclis kürsüsünden Meclis Başkan Yardımcısı adayını açıklayacağını belirtti.

Erhürman konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu ana kadar yaptıkları, ortaya koydukları ‘darbeci’ tavrı gelip de burada ‘CTP Meclis Başkan Yardımcısı adayı göstermiyor’ ya da ‘iç tüzükte aslında ana muhalefete ait olan Meclis Başkan Yardımcılığı'nı bir iç tüzük değişikliğiyle başka bir hale getiririz’ falan gibi tavırlar sergilemeye kalkarlarsa, bu artık ‘darbe’ dediğimiz şeyin elbette niteliğini değil ama niceliğini çok daha yüksek noktalara taşıyacaktır. Bunu bu tavırla halledebileceklerini sanıyorlarsa, halledemeyecekler, bu olmayacak… Nasıl olmayacak, hangi yöntemle olmayacak… Bunları hep beraber maalesef yaşayıp göreceğiz.”

“Meclis Başkanlık koltuğuna birini hukuken değilse de fiilen oturtalım” derdinde olunduğunu da savunan Erhürman, bunun kamuoyu tarafından çok açık bir şekilde görüldüğünü söyledi, “Daha önce de böyleydi ama en görünür halini ortaya koydular. Sadece ülkeyi yönetmeye değil kendi kendilerini yönetmeye de ehil değiller.” dedi.

Tufan Erhürman, pazartesi olması gerekenin divanın usulüne uygun şekilde toplanması, Meclis Başkanlığı seçiminin yeniden ilan edilerek tamamlanması ve CTP’nin de Meclis Başkan Yardımcısı adayını göstermesiyle seçim sürecinin tamamlanması olduğunu söyledi.

“CTP’nin duruşu nettir, Ziya Öztürkler diye biri Meclis Başkanlığı açısından yok hükmündedir. Bunun Ziya Öztürkler’in şahsıyla da ilgilisi yoktur.” diyen Erhürman, yapılanların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

CTP’nin Meclisi çalıştırmak isteyen ve Meclis’in çalışması için hukuka uygun şekilde Meclis Başkanı seçilmesini talep eden taraf olduğunu söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Meclisi çalıştırmayan tarafın kim olduğu da Meclis’ten çekilmesi gerekenlerin de kim olduğu bellidir. Bu Meclis’in hukukuna uymayanlara bu mecliste yer yoktur. Biz Meclis’e sahip çıkacağız. ‘Bu arkadaşlar Meclise sahip çıkıyor mu?’ sorusu kamuoyunun üzerinde konuşması gereken bir sorudur. Meclise sahip çıkmak mekana gelip oturmak demek değildir.”

-“CTP ne yapacak sorusu?”

Erhürman, “CTP ne yapacak sorusu” olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti:

“CTP’nin önünde tek seçenek var, biz Meclis’teki 3 yetkili hukukçunun ‘bu seçim hukuka aykırıdır’ dediğini bile bile Meclis Genel Kurulu’na girersek Meclis’e de Kıbrıs Türk halkına da ihanet etmiş hale geliriz. Bize düşen görev Meclis’in hukukuna sahip çıkmaktır. Bu sadece CTP milletvekillerine düşen bir görev değildir. Meclis’in hukukunu ihlal etmemek bir milletvekilinin en başta gelen görevidir. Meclis’in hukukunu tanımayacaklarsa Meclisin içinde faaliyet göstermelerinin de alemi yoktur.”

Meclis’teki hukukçuların görüşünü talep edenin CTP olmadığını da vurgulayan Erhürman,“Bu CTP meselesi değildir. Mesele bu memleketin tek Meclisi’ne sahip çıkıp çıkmama meselesidir. Biz halkın bu kuruma sahip çıkacağına eminiz.” diye konuştu.

-Yenidoğan servisinde yaşananlar

Tufan Erhürman, yenidoğan servisinde yaşananların sorulması üzerine hekim milletvekilleriyle burayı ziyaret edeceğini kaydederek “Birçok bilgiye ulaştık ama polisin elinde bir soruşturma var, soruşturmanın gizliliği esastır. Bütün mesele bu alandan siyaseten sorumlu olan kişilerin ne yapacağıdır.” diye konuştu.