Erenköy'deki Türk okulu ve cami, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliğinde restore edilerek bugün düzenlenen törenle açıldı.

Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Erenköy bölgesinde yer alan Türk okulu ve cami için 2023 yılının başında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kıbrıs Türklerinin verdiği önemli mücadelelerden bir tanesi olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümünde eski okul ve caminin açılışı gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmaları sonucunda Türk, Okulu müze olarak halkın hizmetine açıldı.