Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zaman, verdiği sözlerin hilafına davranarak Kıbrıs Türklerini cezalandıran Avrupa Birliği'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, Kazakistan'ın ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10'uncu Zirvesi'nde Türk dünyası olarak birliği, beraberliği, dayanışmayı bir kez daha perçinlediklerinin altını çizen Erdoğan, teşkilatın hem üye sayısı hem işbirliği alanı hem de kurumsallaşma açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdoğan, Gaspıralı İsmail Bey'in 1,5 asır önce hayalini kurduğu "dilde, fikirde, işte birlik idealine" adım adım yaklaştıklarını ifade etti.

- " Attığımız adımlarla anavatanla yavru vatan arasındaki ekonomik, ticari ve beşeri bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz”

Macaristan'ın ardından geçen yıl KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olmasının tarihi bir adım olduğuna işaret eden Erdoğan, böylece Kıbrıs Türküne uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına olan desteğini de ortaya koyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, geçen hafta 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü gururla kutlayan KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ömrünü Kıbrıs davasına vakfeden Doktor Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Enerjiden güvenliğe, savunmadan altyapı yatırımlarına kadar her alanda attığımız adımlarla anavatanla yavru vatan arasındaki ekonomik, ticari ve beşeri bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz.

Son olarak 4 ay önce 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda, Ercan Havalimanı'nın Yeni Terminal Binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Zaman, verdiği sözlerin hilafına davranarak Kıbrıs Türklerini cezalandıran Avrupa Birliği'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz."

- "Kıbrıs Türkü’nü ambargolarla halkı davalarından döndürmeye çalışanlar, Kafkasya’da yeni oyunlar peşinde”

Kıbrıs Türkünü ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanların, Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kimi Batılı güçler Karabağ Savaşı ile birlikte bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ermenistan'ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler, aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler. Bu gerçeği artık Ermenistan'ın da görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil, komşularıyla barışta ve işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat, kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz. Ermenilerin 30 yıl sonra ortaya çıkan barış fırsatını yine farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamaları en büyük temennimizdir. Buradan bir kez daha Ermenistan'a, Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum. Türkiye olarak bizim de Azerbaycan ile işbirliği içinde sürecin başarısı için gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.''