Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

- İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."

- Göç konusu

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili işbirliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

- Miçotakis, ülkesinin iklim krizi ve düzensiz göç gibi konularda Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin iklim krizi ve düzensiz göç gibi konularda Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek istediğini kaydetti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Erdoğan'la verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde son aylarda yeşeren olumlu iklimi derinleştirmek üzere çalışmaya devam etmeye karar verdik. Siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündeme dair gelecekteki görüşme ve temasların düzeyini net bir şekilde belirledik." diye konuştu.

Miçotakis, bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenmesine karar verdiklerini hatırlatarak, her iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ortak sorunları da tartışma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Düzensiz göçmen konusunun da ele alındığını ifade eden Miçotakis, "Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum." dedi.

Miçotakis, iklim krizinin de görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın bu yaz ciddi doğal afetlerle karşı karşıya kalmış iki Akdeniz ülkesi olduğunu vurguladı.

Yunan Başbakan, "Bu işbirliği alanının da derinleştirilebileceğine inanıyorum. Böylece aralıkta Selanik'te düzenlenecek YDİK çerçevesinde imzalanacak anlaşmalardan bazılarının konusu olabilir." diye konuştu.