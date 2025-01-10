TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik." dedi.

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıktıklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek Türkiye'nin itibarını daha da arttırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi biiznillah kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızla, Kandil'le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik."

Bugün iki önemli projeyi gerçekleştirmek üzere Aydın'a geldiklerini belirten Erdoğan "İlk olarak 163 kilometre uzunluğuyla Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 2 gidiş, 2 geliş dört şeritli 23 kilometre bağlantı yoluyla bu eserimiz Aydın ve Denizli'yle birlikte tüm Ege'ye çok önemli katılarda bulunacak." şeklinde konuştu.

Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçerek trafik şartlarına göre bir buçuk ila iki saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdiklerini bildiren Erdoğan, böylece zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edileceğini, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunun da 61 ton azalacağını söyledi.