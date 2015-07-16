Erdoğan KKTC’ye Geliyor

AA’nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın davetine icabetle, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 41. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek tören ve etkinliklere katılmak üzere, 20 Temmuz’da KKTC'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

SON GELİŞMELER DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE EN ÜST DÜZEYDE ELE ALINACAK

Kıbrıs Türklerinin huzur ve güvenliğe kavuşmasını sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 41. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaretin, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ve iki ülkeyi ilgilendiren konuların Cumhurbaşkanı Akıncı başta olmak üzere, devlet ve hükümet yetkilileriyle en üst düzeyde ele alınmasına da vesile olacağı kaydedildi.