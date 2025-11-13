Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inandıklarını dile getirdi.

İlk yurt dışı resmi ziyareti kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

- Erdoğan: “Oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyareti vesilesiyle Tufan Erhürman’ı Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur içerisinde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erhürman'a yeni görevinde “Cenabı Allah'tan muvaffakiyetler" diledi.

“Öncelikle iki gün sonra 42. kuruluş yıldönümünü idrak edeceğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nini bu müstesna gününü tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum.” diyen Erdoğan, milli dava olan Kıbrıs'ta "Adil, kalıcı ve Adadaki gerçeklere uygun bir çözüme" ulaşılmasına yönelik mücadelelerini Erhürman ile yakın eşgüdüm içinde kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve heyetiyle oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur.” dedi.

Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmeleri olduğu belirten Erdoğan, “Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı Adadaki Türklerle paylaşmak istiyor, dahası buna asla yanaşmıyor. Rum tarafı Kıbrıs için çözümü 1963'te silah zoruyla ele geçirdi, bugün ise hiçbir hükmü kalmamış olan ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs meselesine yönelik yaklaşımında yaptığı yanlışların ve Annan Planı’nı reddetmesine rağmen Rum yönetimini Avrupa Birliği’ne üye olarak kabul eden AB’nin hatalarının da olduğunu belirtti.

“Geçmişin yanlış kararlarıyla Rum tarafına sunulmuş olan rehavet alanı, Kıbrıs Türklerinin öz vatanlarında, sonu gelmeyen bir hak mağduriyetine uğramalarına yol açmıştır.” diyen Erdoğan, bunun tadili için verilen sözlerin de maalesef tutulmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın gerek geçmiş başbakanlık dönemi, gerekse 2008-2010 yıllarındaki müzakere heyeti üyeliği tecrübelerinden bu süreci çok iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, bu tecrübeler ışığında kendisinin Rum tarafına son dönemde verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını oldukça isabetli bulduğunu söyledi.

“1968'den beri yapılan ancak bir sonuca varamayan müzakerelere artık sadece ‘dostlar alışverişte görsün’ diye devam etmeyeceğimizi, 2017'de Rum tarafının masayı terk etmesiyle çöken süreç sonrasında ortaya koymuştuk. Bu duruşumuzu Kıbrıs Türk tarafı ile tam bir anlayış birliği içerisinde muhafaza ediyoruz.” diyen Erdoğan, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inandıklarını dile getirdi.

- “Bugün artık çok farklı bir uluslararası konjonktürle karşı karşıyayız”

Erdoğan, Adadaki iki halkın, barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün mümkün olduğuna dair tutumlarını koruduklarını ve bu doğrultudaki samimi gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Bugün artık çok daha farklı bir uluslararası konjonktürle karşı karşıya olduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce de söyledim. 'Dünün Güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz. Eski dönemin ezberleriyle, iğneyle kuyu kazmaya uğraşmak bizi bir yere götürmez. Dilerim Kıbrıs Türkünün gösterdiği cesaret ve çözüm iradesini ilerleyen dönemde karşı taraftan da görebiliriz. Bunu mümkün kılabilmek için her zamanki yapıcı, sonuç odaklı, adaletli ve insancıl yaklaşımımızı Kıbrıs Türk halkı ile birlikte sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızdaki işbirliğinin daha da hızlanması için yapılabilecekleri de ele aldık. Kıbrıs Türkünün refahını artırmak, gündelik hayatını kolaylaştırmak ve on yıllardır maruz kaldığı tecritten en az ölçüde etkilenmesini sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılık ve anlayışla, yardımcım Cevdet Yılmaz Bey'in koordinasyonunda bu gayretlerimiz sürecektir.”

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda layıkıyla temsil edilebilmesi, sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerinin eşgüdüm halinde devam edeceğini belirtti.

- “Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız”

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Bu düşüncelerle, Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman’a nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyorum.” dedi.

Erdoğan, vatan için toprağa düşen tüm şehitleri, fedakâr gazileri ve Kıbrıs davasının önderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı şükranla yâd etti.

“Ayrıca, önceki gün Gürcistan’da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahraman askerlerimiz için Kıbrıs Türkü adına yayımladığı taziye mesajı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerimi iletiyorum.” ifadesine yer veren Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını muhabbetle selamladığını ifade etti.