(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kokain tasarrufu, vahim zarar, şiddet tehdidi, darp” suçlarından yargılanan Hakan Gürbüzcan hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Uğur okudu. Yargıç, 8 Ekim2024 tarihinde meydana gelen olayda sanığın, Haspolat’ta kiracı olarak kaldığı evde alkol aldıktan sonra nişanlısıyla tartıştığını, yüzüne vurarak darp ettiğini ve dudağını ısırdığını söyledi. Yargıç, sanığın kavga esnasında uyumakta olan ev arkadaşı S.Y.’nin ruhsatlı silahını aldığını, nişanlısının S.Y.’yi uyandırdığını kaydetti. Yargıç, S.Y.’nin silahın boş olduğunu bildiğini ve sanık üzerine hamle yaparak silahı aldığını açıkladı. Yargıç Uğur, sanığın bu esnada S.Y.’ye şiddet tehdidinde bulunduğunu da belirtti. Olayın ardından şikayet üzerine karakola celp edilen sanığın olay esnasında 246 promil alkollü olduğunun belirlendiğini kaydeden yargıç, soruşturma amaçlı 11 Ekim’e kadar tutuklu kaldıktan sonra yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini ifade etti. Yargıç, sanığın ev arkadaşı olan S.Y.’nin silahını alarak “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” suçu işlediğini, nişanlısının yüzüne vurarak kaşında kesi oluşmasına ve dudağını ısırarak bedensel olarak zarar görmesine neden olduğunu kaydetti. Sanığın işlediği suçların yaygın ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu ifade eden Uğur, ayrıca zanlının kan testinde kokain türü uyuşturucu tespit edildiğini de açıkladı. Sanığın yargılandığı davalardan mahkûm ettiklerini kaydeden yargıç, sanığın olay esnasında alkollü olmasını hafifletici etken olarak değerlendirmediklerini ifade etti. Yargıç, sanığın alkol içerek kendi isteği ile kendi kontrolünü kaybettiğini belirtti. Yargıç, yaygın ve toplum huzurunu bozan suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç Uğur, sanığın genç ve sabıkasız olmasını, silahın kullanılmamış olmasını hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.