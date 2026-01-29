(Kamalı Haber) - Eski eşini defalarca aradığı gerekçesiyle telefonda taciz suçundan tutuklanan Cem Habulat mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Azra Mutlu olguları aktardı. Polis, 13 Ocak 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakola S.B.'nin şikayetinde Türkiye'de sakin eski eşi Cem Habulat'ın kendisine defalarca mesaj atıp aradığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturma başlattığını ancak zanlının yurt dışında olmasından dolayı ileri işlem yapılmadığını belirtti. Polis, zanlı hakkında telefonda taciz suçundan tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti. Polis memuru, 29 Ocak saat 07.00'de ülkeye giriş yapan zanlının Ercan havalimanında yakalandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise önce eski eşinin kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.