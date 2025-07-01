(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında tasarrufundaki bagajda uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunarak tutuklanan Hüseyin Durmuş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verene polis memuru Halil İbrahim Gizmen olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hüseyin Durmuş’un 28 Haziran 2025 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Ercan Havalimanı Kale 8 X ray cihazında geçtiği esnada tasarrufunda bulunan bagajının içerisinde görevli polis memuru tarafından yapılan aramada bir adet metal gri renk gizeh marka kutu içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, 3 günde emarenin analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.