(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda uyuşturucuyla yakalanan Burak Akmayan, Ahmet Turgut ile Erdal Aydın kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bilal Altun mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Burak Akmayan’ın 21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.50, Ahmet Turgut ile Erdal Aydın’ın ise aynı tarihte 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı’na geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, Burak Akmayan’ın çantasında, Ahmet Turgut’un cebinde, Erdal Aydın’ın da bagajında 2’er gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirtti. Polis memuru, zanlıların davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmalarını talep etti.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Ahmet Turgut ile Erdal Aydın’ın 30, Burak Akmayan’ın ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.