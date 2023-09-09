Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı Lefkoşa’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarında tutuklanan zanlılar Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru --- olayla ilgili bulguları aktardı. --- 8 Eylül 2023 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Ercan Havalimanı Lefkoşa’da, Mısır’da sakin Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Çalışma vizesinin fotoğrafını görevli muhaceret görevlisine gösterip tedavüle sürdükleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söz konusu evrakları kimin ne şekilde düzenlediğinin araştırılacağını ayrıca zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç ---- zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.