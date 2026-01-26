(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklanan 22 yaşındaki Mehmet Oğuz mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, 22.01.2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapacak olan zanlının x-ray cihazından geçtiği sırada, tasarrufunda bulunan çantada polis tarafından yapılan kontrolde, 7,62 mm çapında bir adet canlı G3 mermisini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının havaalanında tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, ifadesinde mermiyi mandırada bulduğunu söylediğini aktardı. Polis, balistik incelemeye gönderilen mermiyle ilgili raporun henüz çıkmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.