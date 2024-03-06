Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ve T&T Havalimanı İşletmeciliğinin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle birlikte düzenledikleri “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın-41 Hayat” sergisi, yeni Ercan Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuldu.

KÖDER'den yapılan açıklamaya göre, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının üçüncüsünde yer alacak 41 kadının, hayatlarında önemli yer tutan ve kendilerini anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, havalimanının giden yolcu pasaport sonrası bölümünde açıldı.

41 kadına ait fotoğraflardan oluşan sergide, yarattıklarıyla eserleriyle, emekleriyle, mücadeleleriyle, duruşlarıyla geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla düzenlendi.

-Ekingen

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, bugüne kadar 21 belgesel, 3 sergi ve 2 kitap üreten derneğin, şu anda matbaa aşamasına gelen “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 3” kitabının ilk adımı olan sergiyi Ercan Havaalanında yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“T&T Havalimanı İşletmeciliği işbirliği içinde 8 Mart’ta bu sergiyi Ercan’da açmak bizim için çok önemli” diyen Ekingen, daha önceki sergileri de T&T Havaalanı yönetimiyle işbirliği içinde yolcularla buluşturduklarını kaydetti.

Ekingen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde her türlü zorluğu aşarak bizleri bugünlere taşıyan, hayatları ve ürettikleriyle topluma ışık kadınlardan 41 tanesinin fotoğraf ve kısa bilgisinin yer aldığı serginin Ercan’da açılmasının önemine vurgu yaptı.

-“Bu 41 kadın hayatımız, geçmişimizdir.”

Ekingen, zorlukları gayret, inanç, sevgi, saygı ve dostlukla aştıklarını elbirliğiyle her yıl 41 kadını kaydetmek için yola çıktıklarını söyledi.

Öğretmen, doktor, hemşire, üretici, iş kadını gibi geniş bir yelpazede kadınların hayatını geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Ekingen, “Bu 41 kadın hayatımız, geçmişimizdir. Havalimanında açtığımız sergimizin birçok insana hitap etmesi açısından T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sergide fotoğrafları yer alan kadınlar şöyle:

“Arife Kandulu, Aysel Orhan (Selhanoğlu), Ayşe Coşar, Baykal Sarper, Cemaliye Hocaoğlu, Edibe Madi, Emine Hazım Remzi, Faika Hüseyin Aslan, Fatma Azgın, Feride Hikmet, Feyziye Hulusi, Fikriye Niyazi, Filiz Naldöven, Gülgün Serdar, Gülsen Bozkurt, Gülten Feridun, Günay Konul (Sister Günay), Halide Alpler, Hayriye Cengiz, Heidi Trautman, Işın Cem, Işın Ramadan Cemil, İnci Kansu, Leman Yorgancıoğlu, Munise Burçaklı, Nesrin Şen, Olga Rauf, Onur Borman, Perihan Aziz, Safiye Nadir, Sahure Mehmet, Seide Nigar, Selma Diker, Servet Küfi, Şekibe Ebe ( Şekibe Halayık), Şermin Kotak, Tuncay Çağatay, Urkiye Mine Balman, Vacide Zekai Yusuf, Vedia Atalay ve Zehra Alasya.”